PAGINI MEMORABILE DIN ISTORIA FOTBALULUI PRAHOVEAN (XLVI)/ Steaua şi Dinamo de Câmpina Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem cateva episoade culese dintr-o alta sursa, lucrarea in trei volume intitulata „O istorie a fotbalului campinean”, aparuta in 2020, sub semnatura jurnalistului Octavian Cojocaru. In acest episod, ne vom indrepta atenția spre doua cluburi cu o existența efemera la Campina. Dar care ar fi trebuit sa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

