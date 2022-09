Stiri pe aceeasi tema

- Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

- Miercuri, 24 august, Sevastian Tudor, fostul director al Teatrului „Alexandru Davila”, si-a lansat volumul „FC Argeș, Primul club de fotbal din Romania postbelica (1953-2021)”. Este a patra carte scrisa de Sevastian Tudor despre fotbalul argesean. Dincolo de emotii si bucuria lansarii noului volum,…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci l-a felicitat, miercuri seara, pe David Popovici pentru succesul de la Campionatul Mondial de natație, intr-un mesaj video transmis pe rețelele de socializare.In mesajul de felicitari pentru David Popovici, „Zeița de la Montreal” a amintit și de un episod petrecut…

- Ucraina a caștigat prima medalie de aur din istorie la Campionatul Mondial. Performanța a aparut in finala de la Budapesta a probei combinate libere pe echipe, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat fara emoții, marți seara, in finala probei de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta. Sportivul roman a terminat cea de-a doua semifinala pe locul intai, cu timpul de 47,13 secunde, concurand de pe culoarul 4, cel al favoritului, dupa…

- David Popovici (17 ani) a cucerit aurul in proba de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial din Ungaria. David Popovici a recunoscut ca este extenuat și a transmis ca toate gandurile merg acum catre proba de 100 de metri liber, unde marți va concura in semifinale. ”Sunt absolut obosit. Piscina…

- Jose Luis Chilavert, acum in varsta de 56 de ani, a anunțat pe Twitter ca a decis sa candideze pentru președinție pentru ca vrea sa construiasca un „Paraguay mai bun”, a notat publicația franceza L'Equipe.„Dupa ce am reflectat și am simțit responsabilitatea de a construi un Paraguay mai bun, decid sa-mi…