Pagina Primăriei Buzău, folosită drept canal de propagare pentru PSD! Din 2018 și pana in prezent, pagina de Facebook a Primariei Buzau a devenit o goarna a PSD-ului. Toate postarile primarului Toma sunt distribuite, indiferent ca acestea au tenta directa la PSD sau campanii electorale, ca n-a, primarul este șeful! Nu ar fi nimic ciudat daca pagina Primariei Buzau ar trebui sa reflecte anunțuri și informații pentru bozoieni, insa pagina este folosita pentru propaganda. Nu este de mirare de ce doar 7 mii de buzoieni apreciaza aceasta pagina de facebook, dedicata administrației publice locale. The post Pagina Primariei Buzau, folosita drept canal de propagare pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

