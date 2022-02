Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada distribuie și un mesaj al primarului din Kiev, oraș care rezista cu greu atacului Rusiei:"Inamicul continua sa lupte nu doar cu arme, ci și cu diversiuni informaționale.In special, crearea de pagini false ale reprezentanților autoritaților de la Kiev.Astazi, pe Instagram a aparut o clona a…

- Ucraina se pregateste de o noua noapte dificila și lupte grele cu armata rusa. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box, a afirmat ca orașul sau este incercuit de militarii lui Vladimir Putin, ceea ce face imposibila evacuarea. Agitație este și in țara vecina. O echipa CNN, aflata…

- O clona a paginii oficiale a primarului Kievului, Vitali Klitschko, a aparut duminica pe Instagram, conform Ambasadei Ucrainei in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vitali Kliciko, primarul Kievului, a descris capitala Ucrainei ca fiind „incercuita” si a spus ca o evacuare a civililor nu va fi posibila „pentru ca toate caile de acces sunt blocate”. „Suntem in pragul unei catastrofe umanitare”, a declarat el pentru Associated Press, duminica, in contextul in care…

- La cateva ore dupa ce forțele ruse au intrat in capitala ucraineana, primarul Vitali Klitschko, anunța ca orașul a intrat ”intr-o faza defensiva”, relateaza The Guardian . ”Orașul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere se aud focuri de arma și explozii. Sabotorii au intrat deja in Kiev. Inamicul…

- Kievul „a intrat intr-o faza defensiva", deoarece trupele ruse au adus zgomotele razboiului in oras, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, vineri, in cadrul unui briefing de presa, informeaza Reuters. "Orasul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere rasuna focuri dearma si explozii,…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box la categoria grea, s-a angajat miercuri sa „apere” capitala ucraineana daca temerile privind o invazie rusa vor deveni realitate, relateaza Agerpres.„Trebuie sa fim pregatiti de scenariul cel mai grav”,…

- Rusia a cerut restabilirea „imediata” a unei pagini de Facebook oficiale a Ministerului rus de Externe, suspendata din cauza ca a publicat „continuturi ilegale”, relateaza AFP și Barrons, citate de News.ro. Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor, Roskomnadzor,…