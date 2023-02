Pagina de Facebook a Finanțelor a fost spartă! La profil apar două mașini scumpe Ministerul Finanțelor anunța ca intampina probleme cu pagina de Facebook. ”Momentan intampinam probleme cu pagina oficiala de Facebook a Ministerului Finanțelor. Ne cerem scuze pentru inconveniența, depunem toate eforturile pentru remedierea cat mai rapida a acestei situații”, se arata intr-un scurt comunicat de presa din parte ministerului. La poza de profil apar doua mașini scumpe. Hackerii nu au facut alte modificari la pagina. Se zvonește ca ar fi vorba de hackeri ruși. The post Pagina de Facebook a Finanțelor a fost sparta! La profil apar doua mașini scumpe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

