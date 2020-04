Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a confirmat, vineri seara, pentru StartupCafe.ro, ca preia pe infrastructura sa site-ul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, pentru inscrierea firmelor in programul de creditare IMM Invest Romania. „In cursul zilei de astazi, Reprezentanții Fondului…

- Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Florin Citu a explicat ca site-ul IMM Invest a fost preluat de SRI si STS, iar institutiile statului vor afla cine a atacat platforma destinata sprijinirii IMM-urilor in plina criza generata de pandemia de coronavirus. "FNGCIMM a prezentat public date…

- Portalul www.imminvest.ro, prin care firmele mici si mijlocii afectate de criza pot solicita credite garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), va deveni operational vineri, 17 aprilie, de la ora 10:00, potrivit unui comunicat FNGCIMM…

- Firmele din categoria IMM și microintreprinderi vor putea sa se inscrie online in Programul guvernamental IMM INVEST ROMANIA, ce le ofera acces la credite cu dobanzi suportate temporar de stat. Inscrierile pe portalul online dedicate vor fi posibile de vineri, 17 aprilie, ora 10.00, AICI. Fondul Național…

- ​Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România care vor credite bancare pentru cu dobânzi suportate de stat o perioada limitata vor trebui sa se înscrie online într-o aplicație care va fi deschisa pe un portal dedicat, a anunțat Fondul Național de Garantare…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Ieri am vorbit cu directorul general de la FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM - n. r). Am vazut ca se fac deja contractele de publicitate cu televiziunile. Schema trebuie sa fie functionala in cateva zile. In acest moment cred ca se inscriu bancile…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM demareaza, in regim de urgenta, Programul IMM Invest Romania, care permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unor finantari garantate."Pentru…