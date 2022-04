Pădurile tropicale sunt tăiate într-un ritm amețitor: în fiecare minut dispare o suprafață de mărirea a 10 terenuri de fotbal Vaste intinderi de paduri tropicale au fost arse sau taiate in cursul anului 2021 pentru a fi inlocuite de culturi agricole, in special in Brazilia, au avertizat oamenii de stiinta joi, intr-o perioada in care schimbarile climatice complica conservarea suprafetelor forestiere, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

