Pădurile prahovene nu dispar. Nu vă alarmaţi! • Aproape patru mii de controale efectuate in primele patru luni ale anului • Englezii au dat verdictul: managementul Directiei Silvice Prahova – performant F. T. „Orice gospodina careia i s-a taiat macar o data maioneza ne spune cum ni se taie padurea”… Dar prea putine „gospodine” au stiut – lucru firesc, de altfel – , cand se fac curatiri, taieri la ras si alte lucrari de acest gen sau care este deosebirea dintre litiera si liziera. Ori ce presupune lucrari de bracuire. Iar cand facem referire la termenul „gospodina”, trimiterea este la alarmistii care nu vad padurea de copaci, sa fim bine… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

