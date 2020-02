Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in șapte județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora. Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona…

- In vestul tarii, sambatat, va fi un pic mai cald decat vineri, cand a persistat ceata si au fost maxime sub zero grade. Astazi, dupa ce se risipeste ceața se asteapta ploi, lapovita, iar mai tarziu chiar ninsoare. Si la noapte va fi mai cald decat noaptea trecuta, iar pe sosele creste riscul de polei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla…

Statiunile montane din vestul tarii s-au umplut de turisti. Stratul de zapada masura, vineri la amiaza, pe Muntele Semenic, pe alocuri...

Astazi, vremea va deveni calda pentru aceasta data. Cerul va fi temporar noros. In partea vestica a regiunii, va ploua temporar și slab. Vantul va sufla...

O femeie in varsta de 50 de ani, aflata la volanul unui autoturism, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, care...

O femeie de 49 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns la Politie, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot. Incidentul le-a fost semnalat...