Padurea Schullerwald - ecologizata de tineri.

- Profesorul financiar, proiect implementat de Creative Ideas of Youth People to Society, cu sprijinul financiar al Primariei Bistrita prin sesiunea de finantari nerambursabile 2020, a creat un val de simpatie in jurul a 50 tineri care au invatat lectia "banului". Au fost or ...

- Traditia campaniilor de ecologizare selectiva din cadrul Asociatiei Creative Ideas of Youth People to Society se lasa resimtita si in acest an. Luna septembrie este momentul potrivit pentru a da un semnal in acest sens. Tinerii creativi sunt pregatiti si vor sa "sparga" recordul ca numar de participanti.…

- Sambata 29 august este ultima zi cand tinerii se mai pot inscrie la traing-urile de educatie financiara puse la dispozitie de Asociatia Creative Ideas of Youth People to Society. Asociatia isi doreste sa ofere suport online dar si offline prin focus grup in aer liber dar si 2 ateliere de educatie financiara…

- Asociatia Creative Ideas of Youth People to Society desfasoara in acesta perioada proiectul de educatie financiara "Profesorul financiar". Proiectul presupune desfasurarea unot training-uri si focus grupuri de tineri prin care acestia vor deprinde abilitati pentru scrierea unei cereri de finantare a…

- Tinerii artiști din Timișoara au doar cateva zile la dispoziție sa se inscrie la un concurs organizat pe repede-inainte de Primaria Timișoara, in colaborare cu mai multe instituții. Ocazia este Ziua Timișoarei, iar inscrierile se fac pe Facebook, dar nu au fost create inca paginile anunțate de PMT.

- In ultima perioada, cei mai mulți dintre pacienții depistați pozitiv cu noul coronavirus sunt tineri, potrivit prefectului județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, care face apel la cetațeni, indiferent de categoria de varsta din care provin, sa respecte masurile de protecție sanitara și distanțare…

- Tinerii valorosi ai Iasului, plecati de mult timp peste hotare, incep sa se intoarca acasa. Elena Ghinita a parasit orasul acum 5 ani, pe cand avea 21 de ani, stabilindu-se in Danemarca din dorinta de a se specializa in administrarea afacerilor. Si a reusit. Ieseanca a studiat acolo la doua facultati,…

- Nu mai puțin de 17 elevi au aflat, la zece zile dupa afisarea rezultatelor, ca au picat examenul de bacalureat. Motivul este ca, in clasele respective, s-ar fi copiat, iar decizia a fost luata dupa ce au fost analizate imagini video din timpul probelor. Tinerii au ramas fara diploma si nici nu mai pot…