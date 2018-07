Pădurea carpatină, sub toporul vremelnicului ocupant De pilda, armatele germane de ocupatie au pus fortat in exploatare fondul silvic de cea mai inalta calitate din Muntenia si Oltenia, taind in zona muntoasa de aici (Muscel) peste 100.000 metri cubi lemn rotund. La poalele versantului, nemtii construisera si o fabrica de debitat bustenii, la Campulung, ca de altfel si la Petroaia (Dambovita). Ba chiar, gara din aceasta din urma localitate deservea doua capacitati de prelucrare a lemnului, exploatat salbatic in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De maine dupa-amiaza și pina luni seara, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de ploi. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, de maine de la ora 16.00, pina luni, la ora 21.00, in zonele deluroase și montane, precum și in Oltenia, Transilvania și local in Muntenia, in intervale…

- CHIȘINAU, 26 iun — Sputnik. Administrația româna de Meteorologie a emis avertizari cod portocaliu si cod galben de ploi abundente si vânt puternic, valabile pâna miercuri, 27 iunie, ora 23. Potrivit meteorologilor români, vremea se va strica din aceasta noapte.…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, astazi, avertizari de furtuni pentru mare parte din țara, inclusiv o avertizare tip cod portocaliu de ploi torențiale. Potrivit ANM, în intervalul 27 iunie, ora 03.00 - 27 iunie, ora 23.00, mare parte din țara se afla sub…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri. Codul portocaliu de furtuni vizeaza…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri, intre orele 3.00 – 23.00, va fi cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii. ”Incepand din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (26/27 iunie) aria ploilor…

- Meteorologii anunta ploi abundente miercuri, emitand cod galben si unul portocaliu pentru cateva judete din centrul tarii. Astfel, va fi Cod Portocaliu de ploi abundente in Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna si in zona de deal si de munte a judetelor Dambovita, Arges, Valcea, Bacau si Brasov, unde se…

- Prognoza meteo in perioada 21-27 mai, in București și in alte zone din țara.Vremea se incalzește ușor, potrivit meteorologilor. Averse și descarcari electrice vor fi prezente numai izolat. IN TARA In intervalul 21.05.2018 ORA 09.00 – 22.05.2018 ORA 09.00, valorile termice se vor situa in jurul celor…

- Saptamana viitoare va fi caracterizata de temperaturi ridicate, dar si ploi si descarcari electrice. In medie, temperaturile vor creste cu pana la 10 grade fata de cele normale pentru aceasta perioada. "Vor fi temperaturi ridicate in continuare in majoritatea zilelor si in cea mai mare parte a tarii.…