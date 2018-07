Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Instituția Prefectului județului Mureș au caștigat, definitiv și irevocabil, procesul cu urmașii baronului Daniel Banffy, menținand astfel in proprietatea statului 9.323,8 hectare de padure din județul Mureș, pe raza comunelor Stanceni, Rastolița și Lunca Bradului.…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Instituția Prefectului județului Mureș au caștigat, definitiv și irevocabil, procesul cu urmașii baronului Daniel Banffy, menținand astfel in proprietatea statului 9.323,8 hectare de padure din județul Mureș, pe raza comunelor Stanceni, Rastolița și Lunca Bradului.…

- Peste 9.300 de hectare de padure din Rastolita, Stanceni si Lunca Bradului, care au fost restituite initial mostenitorilor grofului Banffy Daniel, au revenit in proprietatea statului roman, in urma unei hotarari definitive pronuntata de Tribunalul Giurgiu.

- Peste 9.300 de hectare de padure din Rastolita, Stanceni si Lunca Bradului, care au fost restituite initial mostenitorilor grofului Banffy Daniel, au revenit in proprietatea statului roman, in urma unei hotarari definitive pronuntata de Tribunalul Giurgiu. Procesul de revizuire a hotararii din 2007…

- Imagini frumoase cu cerbi la o sararie amplasata de specialiștii Romsilva intr-o padure din Munții Țarcu, pe raza Ocolului Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin. Imaginile au fost obținute de Petru Stoicanescu, cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei. …

- Specialistii estimeaza ca pe raza parcului traiesc 500 de capre negre. Parcul Natural Bucegi, situat in centrul tarii, unul din cele 22 de parcuri administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, are o suprafata de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt paduri. Capra…

- Stelian Burcea, Viorel Lucani, Jack Cobden, Sabin Stratila, Tudorel Bratu si Valentin Calafeteanu, componenti ai nationalei de rugby a Romaniei, au plantat, joi, puieti de stejar in padurea Pustnicu, la Branesti, informeaza frr.ro.Actiunea de impadurire, la care a participat si presedintele…

- Camera a fost montata pentru a observa ce animale se hranesc in zona. Uliul sorecar, Buteo buteo, cunoscut si ca Sorecarul comun, este o pasare rapitoare de zi din familia Accipitridae. Uliul sorecar are habitatul in zonele impadurite cu clima temperata si subtropicala din Africa, Asia si Europa. Parcul…