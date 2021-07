Din cauza schimbarilor climatice si a defrisarilor, o mare parte din bazinul Amazoniei emite acum CO2, in loc sa absoarba, o transformare majora pentru acest ecosistem crucial in limitarea incalzirii globale, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP. Pe baza a sute de probe de aer colectate la diferite altitudini in ultimul deceniu, studiul publicat in revista Nature arata ca, in special, partea sud-estica a Amazoniei a devenit o sursa de CO2, gazul responsabil pentru incalzirea globala. In ultimii 50 de ani, plantele si solurile au absorbit peste un sfert din emisiile de CO2, chiar…