- Incendiile forestiere au atins cel mai inalt nivel din ultimii zece ani in Brazilia, aproape jumatate dintre acestea fiind consemnate in Padurea Amazoniana, o crestere anuala record de 12,7%, potrivit statisticilor publicate duminica de Institutul National de Cercetari Spatiale

- Brazilia a raportat miercuri 70.574 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, numarul cel mai ridicat de la inceputul pandemiei, care a facut peste 183.000 de morti in tara, noteaza AFP, citata de agerpres . Precedentul record de infectari era de 69.074 de cazuri si data de la 29 iulie. In 24 de ore,…

- Un nou jaf bancar spectaculos, cu luare de ostatici, explozibili și armament greu s-a soldat cu un mort în noaptea de marți spre miercuri într-un oraș din nordul Braziliei, dupa un hold-up similar care a avut loc în sudul țarii, scrie AFP.Un ostatic a fost împușcat mortal…

- Defrisarile din regiunile amazoniene impadurite din Brazilia au atins cel mai inalt nivel din ultimii 12 ani, a anuntat Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), responsabil cu monitorizarea padurii tropicale, relateaza DPA. In perioada august 2019 – iulie 2020, 11.088 de kilometri patrati de…

- Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, este acuzat ca apartine unei organizatii criminale si ca a deturnat fonduri publice pe vremea cand era deputat regional pentru statul Rio, din 2003 pana in 2018.