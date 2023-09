Stiri pe aceeasi tema

- Flagrant delict Cercetati pentru taiere ilegala si furt de arbori In ziua de 17 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, in timp ce desfasurau atributiile de serviciu, au depistat in extravilanul localitatii Vernesti, 3 barbati, la scurt timp dupa ce ar fi taiat si sustras…

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a fost prins de polițiști in timp ce taia ilegal și fura mai mulți arbori dintr-o padure, din apropiere de Faget. „La data de 06 august a.c., in jurul orei 16.20, polițiștii Sectiei 10 Poliție Rurala Faget au surprins in flagrant delict un barbat in varsta…

- Nr. 233 din 18 iulie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 17 iulie 2023 Retinut de politisti pentru complicitate la braconaj In data de 17 iulie a.c., in continuarea cercetarilor intr un caz de braconaj, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Nr. 143 din 6 iulie 2023BULETIN DE PRESA Conducere cu alcoolemie, constatata in flagrant delict, de catre politistii Sectiei Politie Rurala Beclean La data de iulie a.c., politistii Sectiei 4 Politie Rurala Beclean au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 43 de ani, din Nimigea de Jos, in timp…

- Sase angajati ai Ocolului Silvic Maneciu din cadrul Romsilva sunt cercetati pentru delapidare, fals, inselaciune, taiere fara drept de arbori si alte infractiuni, trei dintre ei fiind retinuti in urma audierilor care au avut loc joi. Un sef de district este suspectat ca a angajat fictiv, ca zilieri,…

- Trei barbati cu varste intre 26 si 50 de ani din comuna Lopatari au fost retinuti de politisti, in data de 21 iunie, pentru 24 de ore, pentru taiere fara drept de arbori, furt de arbori si fals informatic. Potrivit IPJ Buzau, politistii din cadrul Biroului Protectia Fondului Forestier si Piscicol au…

- Politistii din Margina l-au prins ieri, in flagrant delict pe un tanar in varsta de 19 ani, care ar fi taiat si furat trei arbori, din specia cer, de pe pasunea comunala Curtea, din judetul Timis. Polițiștii Postului de Poliție Margina din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Faget l-au depistat pe barbat…