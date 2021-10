Stiri pe aceeasi tema

- Balerinul de origine ucraineana Serghei Polunin a filmat in Romania clipul „The Road to Eternity”, prin care vrea sa le impartaseasca fanilor o parte din locurile extraordinare pe care le-a vazut in tara noastra.

- Ministerul Energiei a transmis marti la Banca Europeana de Investitii primele aplicatii pentru finantarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a noua proiecte strategice in sectorul energetic, cu un cost de investitie de peste 693 milioane euro, conform unui comunicat al ministerului. "In contextul…

- Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a anuntat ca nu recomanda vaccinarea tuturor copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19, preferand o abordare precauta in ceea ce-i priveste pe copiii aflati intr-o stare buna de sanatate din cauza…

- Documentul nu ar fi determinat insa in mod concludent daca pandemia a fost rezultatul unei contaminari de la animal la om sau al unei scurgeri accidentale din laborator, pe fondul reticenței Chinei de a coopera cu investigatorii, relateaza HotNews.ro . Raportul a fost transmis președintelui de catre…

- ​Președintele Joe Biden a primit marți din partea comunitații de intelligence un raport cu informații clasificate despre originile coronavirusului, scrie shafaq.com . Potrivit Washington Post, comunitatea de informații ar putea desclasifica parți din raport pentru o eventuala publicare ulterioara a…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați astazi cu privire la faptul ca pe DN 67 Balanești, judetul Gorj, a avut loc un eveniment rutier. Trei persoane au fost ranite. Din primele cercetari la fata locului facute de oamenii legii a reieșit faptul ca un barbat de 59 de ani din municipiul…

- Dupa mai mult de un deceniu de intarzieri, noul modul stiintific rusesc Nauka a andocat cu succes, joi, la Statia Spatiala Internationala (ISS), a anuntat Agentia spatiala rusa (Roskosmos), transmite AFP. "Contact confirmat al modulului laborator polivalent Nauka cu modulul de serviciu Zvezda al Statiei…

- De multe ori ați auzit vorbindu-se despre amprenta de carbon și despre necesitatea reducerii acesteia. Ce inseamna aceasta amprenta de carbon? „Amprenta de carbon este de fapt impactul pe care fiecare dintre noi il are asupra mediului prin activitațile pe care le avem, fie ca ne referim sau ne raportam…