Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege privind modificarea statutului personalului silvic și a introdus prevederea prin care personalul silvic cu atributii de paza sa fie dotat cu armament de serviciu, letal sau neletal. Proiectul urmeaza sa fie trimis la promulgare și apoi va intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. The post Padurarii vor avea armament letal și vor putea face uz de el impotriva hoților de lemne appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .