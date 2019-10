Stiri pe aceeasi tema

- Șase cruci cu șase nume distincte au fost aduse in fața Parlamentului de catre silvicultorii din toata țara, veniți la București sa prostesteze impotriva agresiunilor repetate la care padurarii și angajații silvici sunt supuși de catre hoții de lemne. Cel mai recent caz este cel al lui Liviu Pop, padurar la…

- Mesaj halucinant pe pagina de Facebook a Poliției Romane. Reprezentanții acestei instituții ii anunța public pe hoții de lemne și pe braconieri ca vor merge in control. „Incepand de astazi, polițiștii desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, pe raza județului Bistrița-Nasaud, pentru prevenirea și combaterea…

- Padurarii continua sa fie amenințați de hoții de lemne. Un padurar a fost amenințat joi, în județul Arad, cu motofierastraul de catre un barbat pe care l-a prins la furat lemne, scrie realitateadearad.net.

- Mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora in cazul padurarului de la Ocolul Silvic Strambu Baiuț omorat miercuri seara, cel mai probabil de catre hoții de lemne. Anchetatorii stabilesc daca arma cu care a fost impușcat era a padurarului sau nu, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat,…

- Actrita Teatrului Nottara din Bucuresti, Catrinel Dumitrescu, i-a adus un omagiu profesorului sau, actorul Octavian Cotescu (14 februarie 1931, Dorohoi - 22 august 1985, Bucuresti), in cadrul unei conferinte sustinute marti, in cea de-a cincea zi a Festivalului National de Comedie, aflat in desfasurare…

- Silvicultorii care patruleaza prin padure sunt singuri si lipsiti de aparare, astfel ca ei ar trebui sa plece in echipa sau sa isi informeze colegii despre locurile unde se deplaseaza, a declarat marti directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, la mitingul…

- Vremea in București, marți, 13 august va fi una deosebit de greu de suportat. Meteorologii anunța o noua zi caniculara, cu maxime de pana la 35 de grade. Disconfortul termic se va simți pe toata durata zilei, iar la soare, temperaturile resimțite vor fi chiar de peste 40 de grade Celsius.

- O batrana in varsta de 81 ani a fost amendata de Poliție deoarece nu s-a grabit pe trecerea de pietoni. Femeia, care se deplasa cu dificultate, a fost surprinsa de culoarea roșie a semaforului la jumatatea strazii. Imaginile in care batrana este amendata de polițiștii din București au fost postate…