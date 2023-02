Pădurari, atacați cu drujbe și topoare! Hoții au fost reținuți VIDEO Mai mulți barbați, care erau la furat lemne și i-au atacat pe padurarii Ocolului Silvic privat Dragoslavele, au fost reținuți. Unul dintre dintre hoți se afla in arest la domiciliu, iar doi sunt in arest preventiv. Padurarii au surprins mai multe persoane in timp ce furau lemne dintr-o padure din comuna Valea Mare Pravaț, moment in care intre lucratorii silvici și hoți a izbucnit un conflict. Hoții au inceput sa amenințe padurarii cu drujba și toporul, iar in timpul confruntarii, unul dintre angajații ocolului silvic a fost taiat la mana, scrie jurnaluldeargeș . ”La data de 17 februarie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

