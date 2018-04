Păduchi de cap. Totul despre păduchi. Sfaturi pentru părinţi ca să scape de paraziţii capului Paduchi de cap. Ce sunt? Paduchii sunt niste insecte mici, cu 6 picioare, care se agata de scalp sau gat si se hranesc cu sange uman. Pentru ca sunt de marimea unui bob de susan sunt foarte greu de depistat. Ouale stau lipite de firul de par, aproape de scalp, si sunt si mai greu de observat. Cine face paduchi de cap? Infestarea cu paduchi de cap este foarte comuna la copiii care merg la gradinite si scoli primare. Ei inca n-au deprins anumite reguli de igiena si folosesc la comun perii de par, agrafe, caciuli etc. De asemenea, parintii copiilor care au luat paduchi sunt expusi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au aplicat 22.000 de sancțiuni in minivacanța de Paște si au retinut 1.324 de permise de conducere de la șoferii care au incalcat legea. Politistii au avut 13.000 de actiuni si interventii, in perioada minivacantei de Pasti, in urma carora au aplicat aproape 22.000 de sanctiuni contraventionale,…

- Pentru a preveni victimizarea cetațenilor in preajma sarbatorilor pascale, polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și polițiștii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au continuat acțiunile preventive in zonele publice aglomerate din municipiul Alba…

- Premergator Sarbatorilor Pascale, sute de persoane din municipiul Alba Iulia au primit sfaturi de la politisti, utile pentru siguranta lor. Pentru a preveni victimizarea cetațenilor in preajma sarbatorilor pascale, polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și polițiștii de…

- Anda Ghița, soacra lui Pitbull Atodiresei, a povestit despre unul dintre momentele foarte grele prin care a trecut, cand a fost mușcata de scalp de o capușa. Anda Ghița, care arata superb in ciuda faptului ca se apropie de 50 de ani , a fost mușcata de scalp de o capușa, care a ramas apoi infipta in…

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…

- Douazeci de persoane, inclusiv angajati din domeniul ocrotirii sanatatii si reprezentanti ai unor retele farmaceutice, au fost retinute astazi de catre Centrul National Anticoruptie si procurorii anticoruptie, relateaza Noi.md. Acestea sint banuite de corupere pasiva, activa si abuz in serviciu in dosare…

- Ar putea sa va intereseze: S-a dat casa! 6.06.2010 Incendiu pe munte 10.06.2010 Incendiu la cabana 6.06.2010 În aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din Medgidia, în zona Ciment. 3 autospeciale de stingere s-au deplasat de urgența la fața locului, incendiul…

- Acesta astepta autobuzul in statie, ca intr-o zi obisnuita. Nicio clipa nu s-a gandit ca va avea parte de o experienta neplacuta cand se va urca in ratb. De cum s-a asezat pe unele dintre scaunele libere ale masinii, a observat ca este ceva ciudat cu soferul. Asa ca s-a pozitionat in spatele…