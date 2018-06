Padbol, sportul prezent la Campionatul Mondial de fotbal Russia 2018 / GALERIE FOTO

Padbol, sportul prezent la Campionatul Mondial de fotbal Russia 2018. Vezi galeria foto + 2 + 2 Padbol, sportul nascut cu 10 ani in urma in Argentina, face senzație și in Rusia! Dincolo de pregatirea intensa a echipei naționale a Argentinei pentru Cupa Mondiala din Rusia, cei 23 de selecționați se bucura de asemenea și de perioade de relaxare in campusul de la Bronnitsy. Și in acele momente de relaxare – cateodata la fel de importante ca și sesiunile de antrenament – argentinienii au descoperit o noua senzație și bucurie! Este vorba despre terenul de Padbol care este instalat, pentru relaxarea…