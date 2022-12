Stiri pe aceeasi tema

- ”In cel de-al doilea an de functionare, Fondul pentru modernizare a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare. Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- Guvernul leton a decis sa susțina inițiativa Ministerului Culturii de a aloca 559.640 de euro din bugetul de stat pentru cheltuieli neprevazute, pentru presa de stat ucraineana, transmite G4media.ro . Suma va fi transferata catre Consiliul Presei Publice Electronice (SEPLP) pentru achiziționarea de…

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova organizeaza, in perioada 15-16 decembrie 2022, Forumul estic privind securitatea și gestionarea frontierelor. La eveniment vor participa șefii ai Poliției și ai Poliției de Frontiera din Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO). Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO),…

- „Cand ne-am dat seama, in toamna trecuta, ca Rusia planuieste o invazie la scara mare a Ucrainei, am crescut prezenta in regiunea Marii Negre. Am fost si eu la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, cred ca in luna februarie, si am vazut cum SUA si aliatii au adus mai multe trupe. Acum, Franta conduce…

- „Volumul fondurilor acumulate pentru initiativa noastra «Cereale din Ucraina» este in crestere si depaseste deja 180 de milioane de dolari americani. Aceasta este deja una dintre cele mai mari initiative umanitare ucrainene din punct de vedere istoric. Si va fi si mai mare”, a anuntat luni seara Volodimir…

- Mihailo Podoleak, un consilier al șefului biroului președintelui Zelenski, a scris pe pagina sa de Twitter ca cei care susțin cererea sunt „in mare parte țari care iși amintesc [de] ghearele otravitoare ale imperiului rus”, transmite Hotnews . „In 48 de ore de la semnarea cererii lui Zelenski de a se…

- Romania, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia și Slovacia - statele NATO din Europa Centrala și de Est - au lansat duminica un mesaj comun in susținerea Ucrainei. Liderii țarilor amintite arata ca nu vor recunoaște niciodata referendumurile ilegale organizate de…