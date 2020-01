Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski iși va intrerupe vizita in Oman pentru a se intoarce la Kiev in contextul prabușirii avionului ucrainean Boeing 737 in Iran, relateaza site-ul postului CNN, conform Mediafax.Trump și-a cosmetizat discursul in privința bombardarii siturilor culturale…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a fost informat imediat despre atacul armat produs joi dupa-amiaza la sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB), informeaza agentia de presa Tass."Sigur ca presedintele Vladimir Putin a fost informat", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…

- Președintele Vladimir Putin intenționeaza sa aiba intalniri separate cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, cu liderul francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Angela Merkel, pe marginea reuniunii formatului Normandia, programata sa se desfașoare la Paris pe data de 9 decembrie, potrivit…

- Orice discutie privind statul Peninsulei Crimeea, care ar putea fi purtata cu Kievul, este imposibila, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. Afirmatiile au fost facute în contextul în care purtatorul de cuvânt…

- Orice discuție privind statul Peninsulei Crimeea, care ar putea fi purtata cu Kievul, este imposibila, a declarat luni purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. Afirmațiile au fost facute în contextul în care purtatorul…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea discuta despre negocierile privind un nou acord pentru livrarea de gaze naturale in timpul reuniunii liderilor europeni pe 9 decembrie la Paris, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Autoritațile din Rusia au început luni returnarea unei parți a navelor ucrainene confiscate în urma cu un an, în contextul negocierilor ce urmeaza a fi purtate de liderii celor doua state la Paris, pe 9 decembrie, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. Autoritațile…