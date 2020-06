Stiri pe aceeasi tema

- Prima conferinta „Pactul pentru munca” din acest an, initiat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) alaturi de Federatia Patronala Petrol si Gaze, a avut loc la Timisoara.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pornește un adevarat maraton de vizite la romanii din strainatate. Dupa ce a fost in Germania, Alexandru a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale urmeaza sa urce in consultare publica o modificare la Legea privind agentiile de plasare a fortei de munca, deoarece, in prezent, acestea nu pot fi trase la raspundere, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Violeta Alexandru. "Ma intorc in Romania…

- In baza cererii nr. 30293 din data de 16.04.2020 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Lucent Crew Management SRL. Sediul social este in municipiul…

- Camera bilaterala de comert Bulgaria - Romania (BCCBR) solicita autoritatilor din ambele tari sa permita mobilitatea fortei de munca de afaceri peste granita comuna, astfel ca oamenii de afaceri sau lucratorii care doresc sa treaca frontiera sa nu fie supusi unei izolari de 14 zile obligatorii, potrivit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Costul orar al forței de munca din Romania, de 7,7 euro, era in 2019 al doilea cel mai mic din Europa, inaintea Bulgariei (6 euro) și dupa Lituania (9,4 euro), dar are cea mai mare creștere procentuala, de 13,1%, din uniune, in perioada menționata, arata datele Eurostat.Costurile orare ale…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul patru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, a anuntat Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei de munca a crescut in…