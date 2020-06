Pactul pentru muncă, la Braşov (Eveniment) Dupa ce, in 9 iunie 2020, a fost la Timisoara, seria de conferinte „Pactul pentru munca” a ajuns acum la Brasov. Antreprenori, reprezentanti ai institutiilor publice si ai administratiei locale, parlamentari si reprezentanti ai Guvernului au discutat probleme cu care se confrunta acest domeniu si solutiile pentru rezolvarea acestora. Initiatorul seriei de trei conferinte a fost Cristina Chiriac, presedintele fondator al Confederatiei Organizatiilor Femeilor de Afaceri din... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investiția in educație - Șansa pentru viitorul Romaniei • Criza de competențe actuala și importanța invațamantului - subiecte cheie in cadrul conferinței PACTUL PENTRU MUNCA de la Brașov, din 23 iunie.• Invațamant performant adaptat la nevoile reale din economie, nevoia de infrastructura…

- Flexibilizarea muncii - ca solutie alaturi de celelalte masuri de sprijin pentru companii anuntate de Guvern in vederea iesirii din criza economica provocata de pandemia COVID, a fost una dintre temele discutate marti, la Brasov, in cadrul dezbaterilor "Pactul pentru Munca", initiate de Conferinta…

- Flexibilizarea muncii - ca solutie alaturi de celelalte masuri de sprijin pentru companii anuntate de Guvern in vederea iesirii din criza economica provocata de pandemia COVID, a fost una dintre temele discutate marti, la Brasov, in cadrul dezbaterilor "Pactul pentru Munca", initiate de Conferinta…

- Romania are nevoie de unitate patronala, de consens social si politic pentru elaborarea unei strategii pe termen mediu si lung privind ocuparea fortei de munca, au concluzionat participantii la prima dezbatere din acest an a "Pactului pentru munca - Impreuna Reconstruim Romania", ce a avut loc marti,…

- Romania are nevoie de unitate patronala, de consens social și politic pentru elaborarea unei Strategii pe termen mediu și lung privind ocuparea forței de munca. Aceasta este concluzia primei dezbateri din acest an a „PACTULUI PENTRU MUNCA – IMPREUNA RECONSTRUIM ROMANIA”, ce a avut loc la Timisoara,…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu Confederația Patronala CONCORDIA, continua dezbaterile din cadrul proiectului “PACTUL PENTRU MUNCA – IMPREUNA RECONSTRUIM ROMANIA“ si in 2020, prima conferința urmand…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…