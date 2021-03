Stiri pe aceeasi tema

- Numarul noptilor petrecute de turistii straini in structurile de primire turistica a scazut in toate tarile membre UE in 2020 comparativ cu 2019 , insa cele mai afectate de scaderea turismului sunt Cipru și Romania. Daca la nivelul statelor membre a fost inregistrat un declin de 68% in 2020 fața de…

- Grupul de firme AAylex, proprietarul marcii Cocorico, și detinut majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, a investit 15 milioane euro, intr-o noua unitate de productie, unde va produce carnati 100% din carne de pui, cu condimente naturale, fara nitriti, fara nitrati, fara gluten, fara membrana, fara…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. ”Aici lucrurile sunt foarte simple.…

- Cum planuiește UE redeschiderea turismului in aceasta vara. Comisia Europeana vrea sa reporneasca calatoriile in interioriul Uniunii Europene și dincolo de granițele acesteia prin ceea ce numește „certificatul verde digital”, un document care sa ateste ca persoana care calatorește a fost vaccinata impotriva…

- Nebunia pandemica a anihilat deja rațiunea, spiritul de auto-conservare și simțul etic al vatafilor europeni ai Big Tech, Pharma și Finance. Pașaportul de ințepare devine obligatoriu din vara, chit ca nu se știe daca vor fi de acord sa se ințepe pana atunci cel puțin 70% din populația de 450 de milioane…

- Clasamentul celor mai aglomerate locuințe este completat de Letonia (42,2%) și Bulgaria (41,1%). Cele mai scazute rate de supraaglomerare s-au inregistrat in Cipru (2,2%), Irlanda (3,2%), Malta (3,7%) și Țarile de Jos (4,8%), conform eurostat . In Uniunea Europeana, 17,2% din populație locuia in gospodarii…

