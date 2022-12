Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea europeana este principalul partener al firmelor ieșene: peste 65% din valoarea marfurilor exportate in primele șapte luni ale anului reprezinta exporturi catre țari care fac parte din Uniunea Europeana. Ponderea crește la 85% cand adaugam și alte state din Europa, dar care nu fac parte din…

- Ucraina beneficiaza de "sprijinul puternic" al SUA indiferent ce partid va castiga alegerile de la mijloc de mandat din aceasta tara, unde estimarile ii dau invingatori pe republicani in fata democratilor, cel putin in scrutinul pentru Camera Reprezentantilor, a afirmat miercuri secretarul general al…

- Europa s-a incalzit mai mult decit oricare alt continent in ultimele trei decenii, arata datele unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM). Pe de alta parte, UE a reușit sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu 31% intre 1990 și 2020, scrie agora.md. Raportul asupra starii climei…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Oamenii pe primul loc / Declarație politica octombrie 26, 2022 10:32 Din cauza inflației și a facturilor explozive la energie, dupa invazia rușilor in Ucraina, nivelul de trai a scazut in aproape toata Europa. In Olanda, statisticile oficiale arata o scadere…

- Casele de pariuri britanice William Hill i-au plasat pe Boris Johnson și pe fostul sau ministru de finanțe, Rishi Sunak, in fruntea potențialilor candidați la inlocuirea premierului britanic Liz Truss, potrivit lui Lee Phelps, purtator de cuvant al William Hill. Truss a demisionat joi (20 octombrie)…

- Valul masiv de emigrari care a luat cu asalt populația țarii noastre de la aderarea la Uniunea Europeana a dus la translocarea a mai bine de 4 milioane de romani in ultimii 15 ani. Chiar daca cea mai mare comunitate de romani este in Italia, concetațenii noștri pot fi gasiți in comunitați semnificative…

- Companiile energetice europene au nevoie de cel putin 1.500 de miliarde de euro pentru a acoperi costul expunerii lor la cresterea preturilor gazelor, a estimat grupul energetic norvegian Equinor, a carei analiza nu include si firmele din Marea Britanie, transmite Reuters. Fii la curent cu…