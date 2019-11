Acordul la care au ajuns Partidul Liberal Democrat, formatiunea galeza Plaid Cymru si Partidul Verde, carora li s-au alaturat si cativa parlamentari independenti, are drept scop sa lase cale libera candidatului anti-Brexit cu cele mai mari sanse de victorie.



Aceasta inseamna ca doua din cele trei partide care vor un nou referendum si ramanerea tarii in Uniunea Europeana nu vor prezenta un candidat propriu, potrivit Agerpres.



Heidi Allen, fost parlamentar conservator care s-a alaturat liberal-democratilor si nu va mai candida in decembrie, a declarat ca pactul este necesar…