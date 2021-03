Stiri pe aceeasi tema

- Biografia "Diana: Her True Story - in Her Own Words", lansata in 1992, are din nou succes dupa difuzarea interviului-soc acordat de Harry si Meghan jurnalistei Oprah Winfrey. Potrivit site-ului The Rolling Stone, "Diana: Her True Story - in Her Own Words", publicata in 1992, s-a clasat saptamana…

- Interviul acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey de printul William si sotia lui, Meghan, in care fostul cuplu princiar a vorbit despre rasism, insensibilitate si relatii familiale tensionate, are efectul unei veritabile "bombe" in Marea Britanie, facand sa se clatine monarhia…

- Tabloidele britanice au reactionat la dezvaluirile facute de printul Harry si sotia lui, Meghan, in interviul acordat lui Oprah Winfrey pentru CBS, difuzat duminica seara, cu zeci de articole si titluri bombastice. Unele dintre ziare, cu care cuplul a avut mai multe divergente de-a lungul timpului…

- Regina Elisabeta a II-a a subliniat duminica importanta "devotamentului dezinteresat si a sentimentului datoriei" cu cateva ore inainte de difuzarea in SUA a unui interviu- confesiune foarte asteptat, acordat de printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, celebrei Oprah Winfrey.

- Regina Elisabeta a II-a a subliniat duminica importanta "devotamentului dezinteresat si a sentimentului datoriei" cu cateva ore inainte de difuzarea in SUA a unui interviu- confesiune foarte asteptat, acordat de printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, relateaza AFP, conform AGERPRES. "Daca experientele…

- Postul britanic ITV a castigat drepturile pentru difuzarea interviului acordat de printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, jurnalistei Oprah Winfrey, potrivit Variety, relateaza News.ro. ITV a castigat drepturile asupra programului special CBS in fata unora ca Sky si Discovery. Acesta…