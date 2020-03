Pacientul 0 din Italia, mărturii cutremurătoare: "Am reapărut, precum Lazăr, din morți". Între timp, a devenit tată Italia a inregstrat, sambata, un numar record de decese provocate de coronavirus, 793 de persoane pierzandu-si viata in ultimele 24 de ore. Așa e destinul, le pune in ordine pe toate. Intoarcerea la viața a ”pacientului zero” din Italia, o țara cu 500 de morți pe zi din pricina coronavirusului, corespunde cu nașterea fetiței sale. ”E unica dorința, sa o vad venind pe lume. Medicii m-au asigurat ca este un vis realizabil”, zice el. Alergator de maraton, jucator de fotbal, voluntar al ”Crucii Roșii Italiene”, angajat la ”Unilever”, a devenit un simbol pentru cei care pot crede ca virusul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

