Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu un indemn catre președinții și vicepreședinții de raioane, care s-ar arata nemulțumiți de proiectul de inițiativa legislativa privind trecerea spitalelor raionale in subordinea Ministerului Sanatații. „Sa nu harțuiți colectivele medicale, sa nu incitați…

- IPJ Ilfov a anuntat, marti, ca politistii din Pantelimon s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, dupa ce o invatatoare a folosit o lampa cu UV in timpul orelor. Incidentul s-a produs in data de 24 noiembrie, in intervalul orar 8:30 - 12:00. ”O invatatoare din cadrul unei unitati de invatamant,…

- Unul dintre cele mai mari spitale de stat din Ucraina a fost „pe punctul de a evacua” o parte din pacienți dupa ce a ramas fara alimentare cu apa din cauza atacurilor aeriene rusești de miercuri, a declarat un oficial regional pentru CNN . Moscova a lansat o serie de rachete care au vizat „instalațiile…

- Analistul politic Valeriu Ostalep susține ca una din cele mai mari probleme ale acestei guvernari este lipsa de expertiza in diverse domenii, inclusiv in relațiile diplomatice bilaterale, cu Rusia sau Ucraina. Ostalep este de parere ca aceasta expertiza le lipsește pina și primelor persoane in stat.…

- La conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova 1948, programat luni, de la ora 21:00, Dan Petrescu, actualul antrenor al lui CFR Cluj și fost jucator la Steaua, a fost intrebat daca ar antrenat-o pe FCSB.

- Pe heliportul Spitalului Județean Bacau pot ateriza, de ieri, elicopterele SMURD, pentru transportul pacienților. Facilitatea a fost operaționalizata in urma zborului de calibrare de saptamana trecuta și prin emiterea autorizației de funcționare. Practic, bolnavii nu vor mai fi transportați pe la aeroport,…

- Romania are un potențial uriaș in materie de energii regenerabile și sta mult mai bine in privința oportunitaților in acest domeniu decat credem noi, spun reprezentanții uneia dintre marile companii din domeniu, European Energy. ”Ce facem noi e destul de simplu. Energia eoliana și cea solara…

- Pereții incaperilor in care se prepara hrana bolnavilor erau deteriorați, placile de faianța lipseau sau erau sparte, iar ustensilele folosite la gatit erau foarte uzate."Astazi, 19.10.2022, in cadrul tematicii proprii privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor de alimentatie publica…