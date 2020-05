Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune de la Aiud! Spitalul de Pneumoftiziologie a anunțat ca 8 pacienți internați in cadrul unitații medicale, depistați pozitiv cu Covid-19, au fost declarați vindecați și au fost externați in decursul ultimei saptamani. Reprezentanții Spitalului au transmis ca rezultatele au doua teste consecutive…

- Medicul Virgil Musta, sef sectie boli infectioase la Spitalul Victor Babes din Timisoara, a vorbit la Digi24 despre acest tratament. „La nivel mondial sunt diferite incercari in terapia pentru COVID-19. Sunt studii clinice in diferite faze cu diferite scheme terapeutice, sunt tot felul de molecule noi…

- Pacienții de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara au facut primele declarații pentru presa. Aceștia au dezvaluit ca au alte simptome decat cele anunțate de medici ca fiind asociate cu coronavirus. Aproape 190 de pacienti cu COVID-19 sunt internati la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, locul…

- Inca cinci pacienți, internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, depistați pozitiv cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost declarați vindecați, dupa ce rezultatele a doua teste consecutiv efectuate au ieșit negative. Este vorba de 4 barbați și o femeie, cu varstele cuprinse intre 54…

- Numarul pacienților declarați vindecați continua sa creasca, dupa ce Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a anunțat șase noi vindecari. Este vorba despre 4 barbați și 2 femei, internați la secția de Boli Infecțioase, care vor fi externați astazi. Șase pacienți internați in cadrul secției de Boli…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 200 de pacienți bolnavi de coronavirus, spune ca ”suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor” si ca ”sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile…

- Medicul Virgil Musta crede ca batalie impotrova coronavirusului se poate castiga pe doua fronturi: in primul rand in comunitate si apoi in modul in care este gestionata situatia in spitale.

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.