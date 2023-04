Pacienții transplantați, amenințați de lipsa unor medicamentelor vitale post-transplant Președintele Asociației Transplantaților din Romania (ASR), Gheorghe Tache, avertizeaza ca aceasta categorie de pacienți se confrunta, de mai multe timp, cu lipsa totala sau cu cantitați insuficiente de medicamente imunosupresoare, esențiale post-transplant. Situația a aparut in urma cu aproximativ șase luni, insa s-a agravat in ultima perioada. Luni dupa-amiaza, președintele ASR și reprezentanți ai direcției de medicamente se intalnesc cu ministrul Sanatații pentru a gasi o soluție rapida și eficienta, in condițiile in care aceasta clasa de medicamente este vitala pentru toți pacienții, indiferent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

