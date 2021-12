Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat vineri ca va crește capacitatea de testare pentru depistarea virusului Sars-Cov-2, prin dezvoltarea serviciilor in regim ambulatoriu. Ministrul Alexandru Rafila a avut vineri o...

- Creșterea capacitații de testare pentru depistarea coronavirusului in cabinetele medicilor de familie, unde testarea ar urma sa fie gratuita, este in atenția Ministerului Sanatații, informeaza Agerpres . Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a anunțat, vineri, dupa o intalnire cu reprezentanti ai Societatii…

- Ministerul Sanatații promite ca va crește capacitatea de testare pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 in cabinetele medicilor de familie, unde testarea ar urma sa fie gratuita. De remarcat ca testarea este gratuita și in prezent in cabinetele medicilor de familie, insa, in cele mai multe cazuri, aceștia…

- Ministerul Sanatatii va creste capacitatea de testare pentru depistarea virusului SARS CoV 2, prin dezvoltarea serviciilor in regim ambulatoriu.Ministrul Sanatatii, prof.univ.dr. Alexandru Rafila a avut vineri, 3 decembrie 2021, o prima intalnire cu reprezentantii societatilor profesionale ale medicilor…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat, vineri, dupa o intalnire cu reprezentanti ai Societatii Nationale de Medicina Familiei, ca se contureaza o solutie pentru rezolvarea problemelor medicilor de familie, mentionand ca, in principiu, va exista un pachet de testare a pacientilor suspecti de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat, ca se contureaza o solutie pentru rezolvarea problemelor medicilor de familie. Rafila spune ca, in principiu, va exista un pachet de testare a pacientilor suspecti de COVID-19 in cabinetele medicilor de familie pentru a depista persoanele pozitive, precum…

- Creșterea capacitații de testare COVID in cabinetele medicilor de familie Foto: Pixabay.com Conducerea Ministerului Sanatații a convenit cu reprezentanții medicilor de familie creșterea capacitații de testare COVID-19 în cabinete. Vor fi asigurate fondurile necesare astfel încât…