Pacienţii români, diagonosticaţi pe bandă rulantă cu febra dengue. Ce este această boală şi cum se transmite Epidemiologii atrag atenția asupra unui nou fenomen periculos, ce a determinat ca pacientii romani sa fie diagnosticati, la cemerele de garda, cu febra dengue. O specie invaziva de tantari face ravagii in aceasta vara. Boala „febra dengue”, transmisa de tantari Boala transmisa rapid in Europa a ajuns si in Romania. Bolile transmise de țanțari reprezinta […] The post Pacientii romani, diagonosticati pe banda rulanta cu febra dengue. Ce este aceasta boala si cum se transmite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

