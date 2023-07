Pacienții români așteaptă peste 900 de zile traramentul Pacienții romani se confrunta cu o așteptare de peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamentele de ultima generație, plasandu-se din nou in coada clasamentului in Europa. Aceasta situație se datoreaza in mare parte deciziilor autoritaților de a face economii la bugetul sanatații și de a prelungi timpul de așteptare prin neglijarea actualizarii listei de medicamente compensate. Politica decizionala referitoare la actualizarea listei de medicamente compensate reprezinta una dintre principalele cauze ale acestor intarzieri. In 2023, doar 6 noi tratamente au fost incluse in lista de medicamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

