Pacienții pot să fie consultați și să primească rețete la distanţă în continuare. Anunțul CNAS Medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile care necesita izolare si pentru afectiunile cronice. Servicii medicale la distanța”Reglementarile privind acordarea serviciilor medicale la distanta se mentin si dupa data de 1 iulie 2023, in conformitate cu noul Contract-cadru. Astfel, atat medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potential endemo-epidemic ce necesita izolare precum si pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Reglementarile privind acordarea serviciilor medicale la distanta (consultatiile medicale si retetele electronice) se mentin si dupa data de 1 iulie, in conformitate cu noul contract-cadru si cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, a informat, joi, Casa Nationala de Asigurari de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, joi, ca medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potential endemo-epidemic ce necesita izolare precum si pentru afectiunile cronice,…

- De la 1 iulie, medicii de familie vor fi direct implicati in prevenirea diabetului, prin noul contract-cadru Incepand cu data de 1 iulie, odata cu implementarea noilor norme la Contractul cadru, medicina de familie este direct implicata in preventia diabetului prin stimulentele financiare pe care Casa…

- Noul contract-cadru va intra in vigoare de la inceputul lunii viitoare si vor fi noi conditii de acordare a asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 360medical.ro a facut o trecere in revista a principalelor modificari aduse de…

- ​Recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babes-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifica o sarcina se va putea face direct in cabinetul medicului de familie, iar pacientii cu hemofilie, talasemie, sifilis (genital primar si secundar al pielii si mucoaselor), HIV/SIDA,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune – APAA a lansat, incepand cu 25 mai, o campania nationala de informare pentru a atrage atentia asupra simptomelor si riscurilor disfunctiei glandei tiroide, in contextul in care peste 700.000 sufera de hipotiroidism. Aceasta este cea mai frecventa afectiune…

- Romanii ar putea face analize in scop preventiv, fara plafon. Anunțul a fost facut de Alexandru Rafila, joi, in conferința de presa. Ministrul Sanatații a explicat ca o noua prevedere din Contractul cadru cu Casa Naționala de Asigurari prevede ca analizele facute preventiv sa poata depași plafonul,…