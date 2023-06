Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de cancer dau in judecata Ministerul Sanatații. Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), condusa de brașoveanul Cezar Irimia, anunta ca va actiona Ministerul Sanatatii in instanta si va demara actiuni de protest pentru a apara Planul National de Prevenire si Combatere a Cancerului…

- Cele mai recente date arata ca, anual, in țara noastra aproximativ 100 de mii de romani sunt diagnosticați cu cancer, iar mulți dintre bolnavi primesc tratamentele care ii țin in viața mult prea tarziu. La mai bine de șapte luni de la momentul in care planul național de combatere și control a cancerului…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) anunta ca va actiona Ministerul Sanatatii in instanta si va demara actiuni de protest pentru a apara Planul National de Prevenire si Combatere a Cancerului (PNCC).

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) anunta ca va actiona Ministerul Sanatatii in instanta si va demara actiuni de protest pentru a apara Planul National de Prevenire si Combatere a Cancerului (PNCC).

- Ministerul Sanatații a lansat pentru consultare publica noua varianta a PNCC, rezultat al activitații de 4 luni a comisiei multidisciplinare de Oncologie, formata din 20 de specialiști din toate domeniile medicale cu responsabilitați in domeniul oncologiei (oncologie medicala, chirurgie oncologica,…

- Ministerul Sanatații a lansat pentru consultare publica noua varianta a Planului Național de Combatere și Control al Cancerului (PNCC), rezultat al activitații de 4 luni a comisiei multidisciplinare de Oncologie, formata din 20 de specialiști din toate domeniile medicale cu responsabilitați in domeniul…

- Comisia multidisciplinara de Oncologie a finalizat noua varianta a Planului National de Combatere si Control al Cancerului PNCC Ministerul Sanatatii a lansat pentru consultare publica noua varianta a PNCC, rezultat al activitatii de 4 luni a comisiei multidisciplinare de Oncologie, formata din 20 de…