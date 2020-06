Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica (INSP) stabilesc clar ca toti pacientii cronici beneficiaza de aceste […] The post Pacienții non-COVID, obligați sa iși faca testul coronavirus, pe banii lor, la internarea in spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .