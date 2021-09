Pacienții infectați cu Covid-19 prezintă un risc mai mare de a face diabet Potrivit unui studiu, cei care sunt infectați cu COVID au un risc mai mare de a face diabet. Care este explicația? Medicii sunt ingrijorați de numarul tot mai mare de pacienți care fac diabet, fie in timp ce sunt infectați cu coronavirus, fie la scurt timp dupa ce s-au recuperat. SARS-CoV-2 poate afecta celulele din pancreas care produc insulina și le poate schimba funcția, informeaza The Guardian . Exista diverse teorii care incearca sa explice creșterea cazurilor de diabet. Una dintre ele este ca virusul infecteaza celulele pancreatice prin același receptor ACE2 gasit pe suprafața celulelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane sanatoase dezvolta o forma de diabet dupa ce au fost infectate cu SARS-CoV-2 deoarece boala Covid-19 poate afecta celulele pancreatice ce produc insulina si le poate schimba functia, potrivit The Guardian. Numarul persoanelor care au facut diabet, fie in timp ce sunt infectati cu coronavirus,…

- Covid-19 poate afecta celulele din pancreas care produc insulina și le poate schimba funcția, astfel explicandu-se de ce unii oameni sanatoși anterior fac diabet dupa ce au fost infectați cu Covid-19, scrie The Guardian.

- Doi nou-nascuți au murit la SJU Iași, infectați cu COVID-19. Bebelușii au fost transferați, in urma cu doua saptamani, de la Suceava și prezentau comorbiditați. Cei doi copii fusesera internați in Spitalul Județean Iași in urma cu doua saptamani, dupa ce au fost infectați cu COVID-19. Micuții se nascusera…

- Secțiile de terapie intensiva COVID din București sunt pline, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Medicii din Capitala sunt din nou in alerta dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Ei…

- Medicii fac fața cu greu acestor situații, fiind suprasolicitați, și asta pentru ca in ultima perioada tot mai multe persoane se prezinta in spital in stare foarte grava, fiind infectate cu COVID-19. Drept urmare, secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul Județan Suceava și Spitatlul…

- In secțiile COVID-19 din spitalele de copii din Capitala, numarul celor internați este deja aproape de capacitatea maxima. La cel mai mare spital de pediatrie din țara, Grigore Alexandrescu, nu mai sunt paturi libere la Terapie Intensiva, dupa ce mulți copii, unii de doar cateva luni, au facut forme…

- Tragedie pentru familiilor pacienților internați la spitalul din Vladikavkaz, capitala republicii Osetia de Nord! Noua persoane infectate cu Covid-19 au pierdut lupta cu viața la scurt timp dupa ce o conducta de oxigen s-a rupt. Medicii au incercat tot ce le-a stat in putința, prin urmare au inceput…

- Aproximativ 90% dintre pacienții internați in spitale cu forme moderate sau grave de coronavirus, tratați cu un medicament dezvoltat de medicii israelieni, au fost externați in termen de maximum cinci zile, arata un nou studiu clinic. Tratamentul dezvoltat de cercetatorii israelieni și cu care au fost…