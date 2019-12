Pacienţii de la IRO, monitorizaţi prin brăţări cu coduri. Cum funcționează acestea Mai exact, fiecare produs medical utilizat in tratamentul bolnavului se duce direct inspre codul de bare de pe bratara, informatiile actualizandu-se in timp real. Astfel, timpul acordat pacientului creste cu aproximativ o ora. Pana in prezent s-au achizitionat 36 de dispozitive electronice, care sunt deja utilizate de medici si asistentii medicali. „Fiecare cont de medicatie, fiecare cutie cu medicamente care pleaca din farmacie va contine datele de i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

