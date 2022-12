”Pacientii internati la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures ar putea beneficia de un nou Centru Chirurgical Cardiovascular (un „Institut al Inimii”) modern, in cadrul spitalului. Tesseract Architecture, singurul studio de arhitectura specializat in domeniul medical din Romania, a fost desemnat consultant si furnizor al serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza SF – Studiu de Fezabilitate) pentru noul proiect”, anunta compania. Potrivit temei de proiectare, arhitectii Tesseract Architecture subliniaza ca in prezent, activitatea…