- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei si a conditiilor de acordarea a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu.

- Pacientii cu tuberculoza tratati in ambulatoriu vor beneficia de o indemnizatie lunara de hrana, fara intrerupere, atat in faza initiala/intensiva a regimului terapeutic, cat si in faza de continuare a acestuia, anunța Ministerul Sanatații.

- Aproape un milion de persoane și zeci de mii de firme au fost verificate in ultima saptamana de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus. Au fost date amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei. Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii și Protecției…

- Persoanele diagnosticate cu tuberculoza și care sunt tratate in ambulatoriu vor primi o indemnizație de hrana de 16 lei pe zi pentru adulți și de 15 lei pe zi pentru copii, a decis Guvernul.„La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea Guvernului privind aprobarea…

- Controale de amploare in ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor au fost aplicate peste 6.000 de sancțiuni, in creștere fața de media zilnica de 900 de sancțiuni in luna septembrie. Printre cei amendați se numara operatori economici, dar și persoane care nu au respectat masurile de prevenție, transmite…

