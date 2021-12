Pacienții cu simptome ușoare de COVID, testați și tratați de medicii de familie "Dezvoltam, impreuna cu medicii de familie, un proiect care sa permita testarea extinsa la nivelul medicilor de familie a tuturor persoanelor care sunt simptomatice sau care au fost contacti ai unor persoane infectate. De asemenea, procedurile legate de tratamentul, de evaluarea, pe de o parte, si de tratamentul ambulatoriu al acestor pacienti, incat presiunea pe spitale, intr-o eventuala intensificare a circulatiei virusului, sa fie mai mica", a declarat Rafila. El a mentionat ca, la nivelul Ministerului Sanatatii, este analizata capacitatea de raspuns a spitalelor, fiind avut in vedere inclusiv… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va creste capacitatea de testare pentru depistarea virusului SARS CoV 2, prin dezvoltarea serviciilor in regim ambulatoriu.Ministrul Sanatatii, prof.univ.dr. Alexandru Rafila a avut vineri, 3 decembrie 2021, o prima intalnire cu reprezentantii societatilor profesionale ale medicilor…

- Ministerul Sanatații a asigurat in perioada septembrie-octombrie 2021, un numar de 126.845 de flacoane de Veklury (Remdesivir).In data de 15 octombrie 2021, Ministerul Sanatații a semnat cu firma producatoare un contact subsecvent pentru 139.200 de flacoane de Veklury (Remdesivir) care va acoperi perioada…

- Dincolo de eforturile medicilor de a ține in viața pacienții, lupta cu pandemia de COVID-19 este costisitoare și din punct de vedere financiar. Ministerul Sanatații a limitat finanțarea activitații spitalelor doar la fondurile prevazute in Contractul-Cadru. Masura determina unitațile medicale sa nu…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei a solicitat Ministerului Sanatații sa verifice modul in care DSP-urile se implica in gestionarea noului val al pandemiei, avand in vedere absența anchetelor epidemiologice. Medicii semnaleaza faptul ca nu se respecta acordarea concediilor din momentul izolarii…

- Pacienții confirmați cu COVID-19, care nu se afla in stare grava și nu necesita internare continua, pot beneficia de evaluarea medicala a starii de sanatate, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Evaluarea medicala a pacienților diagnosticați cu noul coronavirus, in timpul evoluției boli, se…

- Pacienții confirmați cu COVID-19, care nu se afla in stare grava și nu necesita internare continua, pot beneficia de evaluarea medicala a starii de sanatate, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Evaluarea medicala a pacienților diagnosticați cu noul coronavirus, in timpul evoluției boli, se…

- Este oficial! In plin val patru al pandemiei de COVID-19, unitatile sanitare cu paturi vor avea o abordare mixta. Mai exact, in cadrul spitalelor de stat vor fi internati si tratati atat pacienti infectati cu noul coronavirus, cat si pacienti cu diverse boli cronice, care necesita asistenta medicala…

- Un copil din 10 a ramas cu simptome dupa recuperarea de la COVID-19 in Israel. Totuși, numarul a scazut cu mai mult de jumatate odata cu trecerea lunilor, a aratat un sondaj al Ministerului Sanatatii din Israel. Formele severe ale COVID 19 ii afecteaza in special pe adulti, dar exista o lipsa…