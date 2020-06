Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu COVID-19 spitalizati par sa aiba rezultate mai bune atunci cand primesc tratament cu plasma obtinuta de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arata un studiu citat de CN...

- Pacienții care sunt pozitiv pentru noul coronavirus dupa cateva saptamani de cand au fost declarați vindecați de COVID-19, par sa nu mai fie contagioși, arata un studiu facut in Coreea de Sud, potrivit Bloomberg.

- Tratamentul nu are beneficii dovedite clinic pentru pacienții cu coronavirus și poate provoca probleme cardiace, scrie Politico. Trump a dezvaluit, luni, 18 mai, ca ia preventiv medicamentul hidroxiclorochina, deși nu este bolnav de COVID-19, iar medicamentul are rezultate clinice macar contradictorii.Experții…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19,…

- Noul coronavirus poate ramane in interiorul ochilor pacienților timp de cateva saptamani, arata un studiu realizat in Italia. Potrivit Independent UK, oamenii de știința de la Institutul Național pentru Boli Infecțioase din Roma au studiat simptomele avute de o femeie in varsta de 65 de ani, care a…

- Sase pacienti din Israel aflati in stare critica si care se confruntau cu risc vital din cauza infectarii cu noul coronavirus au fost tratati cu un produs pe baza de celule din placenta al companiei israeliene Pluristem si au supravietuit, infomeaza cotidianul The Jerusalem Post.Pacientii…

- Mai mulți cercetatori au inceput sa prezinte rezultate despre incarcatura virala a COVID-19 și severitatea cazurilor. Legatura nu este clara inca, și mai multe studii sunt in dezacord in legatura cu importanța acestei incarcaturi.Incarcatura virala se refera la numarul de particule virale observate…

- Spitalul Universitar din Erlangen, sudul Germaniei, a fost autorizat sa produca plasma terapeutica pentru a trata bolnavii de COVID-19. Este prima unitate medicala din Germania care primește autorizația pentru producerea de plasma.Pentru a produce plasma terapeutica, spitalul a rugat pacienții deja…