Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” din Timisoara a primit o a doua transa din antiviralul Remdesivir, din alocarea europeana destinata Romaniei, in ultimele luni.

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara au implementat un soft de post-procesare a investigatiei imagistice, realizata cu ajutorul computerului tomograf (CT), care permite analiza volumului nodulilor pulmonari, putand detecta precoce riscului de cancer…

- "Daca respectam sau avem o minima responsabilitate, cred ca nu ar trebui sa fie nicio problema. De aceea, eu indemn oamenii sa mearga la vot. Trebuie insa respectate cateva reguli, respectiv sa nu piarda prea mult timp acolo si obligatoriu sa fie cu masca, chiar daca se intalnesc in afara sectiei…

- Echipa Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babes” din Timisoara si Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis au realizat un chestionar online ca instrument de sprijin pentru parinti in momentul luarii deciziei de a trimite sau nu copilul la scoala. “Inca de la…

- Sub coordonarea doctorului Virgil Musta, echipa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” din Timisoara impreuna cu o fundație, au realizat un chestionar online care permite evaluarea riscului de infectare cu noul coronavirus.

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- Virgil Musta, seful Clinicii de Boli Infectioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, a mentionat ca ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, aflat in prima linie a luptei cu coronavirusul, a beneficiat de o mediatizare continua la nivel local și național in ultimele luni, insa instituția a semnat totuși, recent, un contract pentru „servicii de promovare a imaginii”…