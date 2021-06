Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii generati ca raspuns la o infectie cu SARS-CoV-2 dureaza intre sase si 12 luni dupa contagiere, protejeaza impotriva diferitelor variante care circula si cresc dupa vaccinare, relateaza EFE. Este rezultatul unui studiu, realizat de o echipa internationala de cercetatori condusa de…

- Persoanele care detin un abonament medical merg la medic de doua ori mai des decat pacientii neabonati, piata abonamentelor medicale contribuind la reducerea serviciilor curative, prin descoperirea timpurie sau prevenirea unor afectiuni medicale, potrivit unui studiu al EY Romania, prezentat joi la…

- Persoanele care sunt informate cu privire la riscul de cancer asociat alcoolului si sunt incurajate sa isi numere paharele consumate au tendinta sa bea mai putin, conform unui nou studiu realizat in Australia si publicat marti, informeaza Xinhua. Cercetarea, realizata in mod randomizat si condusa de…

- Persoanele care mananca prea multi carbohidrati rafinati si grasimi animale la cina prezinta un risc mai mare de boli cardiace in comparatie cu cele care consuma astfel de produse la micul dejun, conform constatarilor unui studiu publicat in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism al Societatii…

- STUDIU| Persoanele varstnice au același nivel de anticorpi dupa prima doza a vaccinurilor AstraZeneca și Pfizer STUDIU| Persoanele varstnice au același nivel de anticorpi dupa prima doza a vaccinurilor AstraZeneca și Pfizer Niveluri consistente și comparabile de anticorpi au fost descoperite la persoanele…

- Un nou studiu arata ca persoanenle care s-au vaccinat cu ambele doze de ser imunizator nu mai pot transmite virusul Covid aproape deloc. Cercetarile facute de oamenii de știința intaresc astfel ideea ca vaccinul ne protejeaza de o raspandire a virusului in comunitate.

- Ultimul an de pandemie ne-a invațat ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 se poate manifesta diferit de la o persoana la alta și ca pacienții cu forme medii și grave necesita internare in spital, tratament și supraveghere medicala de specialitate. Insa experiența medicilor a scos la iveala faptul ca…

- Experții recomanda vaccinarea și pentru persoanele care au fost deja infectate cu SARS-CoV-2, deoarece nu a fost stabilita durata imunitații dobandite in urma bolii, aceasta putand varia de la o persoana la alta, informeaza Ministerul Sanatații intr-o postare pe Facebook. „a) Pentru persoanele care…