- CHIȘINAU 25 nov - Sputnik. COVID-19 devine tot mai nemilos. Astazi a luat viața a 21 de persoane. Totodata, datele Ministerului Sanatații arata ca alte 1 570 de cazuri noi au fost inregistrate astazi. Printre cazurile de infectare cu noul coronavirus, șese sunt de import - din Romania, Cehia, Franța…

- PodcasturiInterviu cu Doina Rusu Persoanele care au fost afectate de COVID-19 resimt consecințele infecției chiar și dupa ce au invins virusul. Aceste consecințe nu-i afecteaza pe toți pacienții. Statisticile arata ca 60 la suta din toți pacienții pot reveni la viața obișnuita dupa 2-3 saptamani,…

- PodcasturiGripa sezoniera: Informații privind situația din țara In acest sezon, deocamdata nu au fost inregistrate cazuri de gripa sezoniera, in schimb este in plina ascensiune epidemia COVID-19. Anul trecut, in aceeași perioada erau deja depistate 50 de cazuri de gripa. © Sputnik / OsmatescoImportant:…

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 659 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova. Dintre acestea un caz este importat din Ucraina. Astazi au fost efectuate 2 779 teste, dintre care primar 2 477. In total, de la inceputul pandemiei au fost…

- CHIȘINAU, 12 oct - Sputnik. In ultimele 24 de ore in țara au fost confirmate 467 de cazuri de infectare cu COVID-19, dupa ce au fost procesate 1877 de teste. Un singur caz este de import, din Romania, iar restul sunt cu transmitere locala. © Sputnik / AFK SistemaOMS, recunoscatoare Rusiei pentru…

- CHIȘINAU, 1 oct - Sputnik. Contactat telefonic de catre corespondentul Sputnik Moldova, doctorul in științe medicale, profesorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie ”Gamaleia” din Rusia Anatolii Davidovici Aliștein a declarat oamenii vor reveni la vritmul de viața…

