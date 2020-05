Pacienții cronici primesc consiliere psihologică gratuită online din 12 mai, anunţă Alianța Pacienților Cronici din România Zilele pandemiei COVID-19 pun o presiune deosebita pe noi toți. Teama de imbolnavire ne afecteaza intr-o anumita masura pe fiecare dintre noi. Mulți dintre noi gestionam acum cu dificultate provocarile zilnice chiar daca suntem sanatoși, potrivit 360medical.ro. Pentru pacienții cronici aceste provocari sunt și mai intense, ele suprapunandu-se peste provocarile zilnice generate de situația lor medicala. „Oare imi voi putea continua tratamentul? Ce se intampla cu mine, daca ma imbolnavesc și de COVID-19? Daca nu pot lua legatura cu medicul meu? Cum o sa fie dupa carantina? Sunt singur!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Joc Responsabil pune la dispoziție serviciul de consiliere psihologica online 24/7, dezvoltat pentru jucatorii cu potențiale probleme legate de jocurile de noroc, și persoanelor aflate in linia intai in gestionarea actualei epidemii SARS-CoV-2 care a afectat și Romania: medici, paramedici,…

- La finele lunii martie, mai mulți medici demisionau de teama COVID-19. Printre ei se afla și șefa ATI Oraștie, Lorena Ehim. Conform unor informații pe surse, demisia doctoriței a survenit pe fondul unor probleme de familie și nu din cauza coronavirus așa cum s-a vehiculat inițial in presa.Citește…

- Copiii cu probleme de anxietate și depresie pot beneficia in mod gratuit de un program online de psihoterapie oferit de Departamentul de Psihologie Clinica și Psihoterapie din cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, program coordonat de profesorul universitar Anca Dobrean.

- Asociația Daruiește Viața anunța ca incepe ridicarea unui spital modular pentru pacienții cu COVID-19. Acesta va fi amplasat in curtea Spitalului Elias, iar termenul de finalizare este de patru saptamani, iar dotarea și funcționarea lui vor fi in sarcina spitalului și a Ministerului Sanatații.Situația…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor aflați in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor contaminați cu noul virus. Suntem cu toții marcați de evoluția epidemica a noului coronavirus in intreaga lue și aproape ca am uitat de celelalte probleme…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor cadre medicale sau persoane aflate in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor ce sunt contaminați de acest virus. Asociația Psihologilor Atestați din Romania (APAR) a lansat, la inițiativa și sub coordonarea…

- Prima linie de consiliere psihologica in timpul epidemiei de COVID-19 gratuita pentru cadre didactice, parinti si elevi a fost lansata de Asociatia Proacta EDU, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Asociatiilor de Parinti din Invatamantul…

- In contextul epidemiei cu coronavirus, Colegiul Psihologilor din Romania – filiala Constanta s-a organizat sa ofere consiliere psihologica telefonica pentru persoanele din judetul Constanta, care dezvolta atacuri de panica sau stari de anxietate cauzate de fenomenul Coronavirus.