Spitalul de Urgenta Subteran Fortificat Sammy Ofer este cel mai mare centru de tratament pentru pacientii cu coronavirus din tara. Locația are in dotare de 700 de paturi si 140 de ventilatoare și a fost construita la 16,5 metri sub pamant, a anuntat Spitalul Rambam, din Haifa. Pana acum in Israel au fost inregistrate peste 8.000 de cazuri noi, relateaza dpa. Unitatea medicala a fost construita in 2014 cu o capacitate de pana la 2.000 de paturi, fiind destinata initial…